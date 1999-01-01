Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A04
Калій йодид
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01X
ІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X A
Інші офтальмологічні засоби
S01X A04
Калій йодид
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Калію йодид
Краплі очні 2 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від
204,96
грн
в 909 аптеках
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Калію йодид
Краплі очні 20 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Дозування
2 %
20 мг/мл
Пакування
контейнер-крапельн. 10 мл
фл. 5 мл
Виробник
Корпорація Здоров'я
Унімед Фарма
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