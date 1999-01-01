Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A04

Калій йодид

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01XІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X AІнші офтальмологічні засоби
S01X A04Калій йодид
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Калію йодид
Калію йодид
Краплі очні 2 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від 204,96 грн
в 909 аптеках
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Калію йодид
Калію йодид
Краплі очні 20 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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