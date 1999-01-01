Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ ТА ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05F A

Похідні опію та експекторанти

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05FКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ ТА ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05F AПохідні опію та експекторанти
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Кодесан® ІС
Кодесан® ІС
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від 219,65 грн
в 149 аптеках
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Кодтерпін ІС®
Кодтерпін ІС®
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від 63,27 грн
в 22 аптеках інших міст
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Кодетерп
Кодетерп
Таблетки блістер №10
Здоров'я ФК
від 56,26 грн
в 4 аптеках інших міст
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Кодепсин
Кодепсин
Таблетки блістер в пачці №10
Асіно Україна
Немає в наявності
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