Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ ТА ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05F A
Похідні опію та експекторанти
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05F
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ ТА ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05F A
Похідні опію та експекторанти
R05F A02
Похідні опію та експекторанти
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Кодесан® ІС
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від
219,65
грн
в 149 аптеках
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Кодтерпін ІС®
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від
63,27
грн
в 22 аптеках інших міст
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Кодетерп
Таблетки блістер №10
Здоров'я ФК
від
56,26
грн
в 4 аптеках інших міст
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Кодепсин
Таблетки блістер в пачці №10
Асіно Україна
Немає в наявності
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Виробник
Acino Pharma
ІнтерХім
Здоровье
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