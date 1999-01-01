Київ
Симпатоміметики
R01B A53
Фенілефрин, комбінації
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01B
СИСТЕМНО ДIЮЧI ПРОТИНАБРЯКОВІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01B A
Симпатоміметики
R01B A53
Фенілефрин, комбінації
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Краплі оральні флакон 15 мл із фруктовим смаком №1
Мілі Хелскере
від
200,00
грн
в 928 аптеках
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