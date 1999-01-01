Київ
СИСТЕМНО ДIЮЧI ПРОТИНАБРЯКОВІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01B A

Симпатоміметики

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01BСИСТЕМНО ДIЮЧI ПРОТИНАБРЯКОВІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01B AСимпатоміметики
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