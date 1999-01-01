Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01B
СИСТЕМНО ДIЮЧI ПРОТИНАБРЯКОВІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ПОРОЖНИНИ НОСА
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01B
СИСТЕМНО ДIЮЧI ПРОТИНАБРЯКОВІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01B A
Симпатоміметики
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Мілі Носік
Краплі оральні флакон 15 мл із фруктовим смаком №1
Мілі Хелскере
від
200,00
грн
в 928 аптеках
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Колдфлю
Таблетки стрип №4
Дженом Біотек
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал.
табл.
Пакування
стрип
фл. 15 мл
Кількість штук в упаковці
1
4
Виробник
Genom Biotech
Мілі Хелскере Лімітед
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