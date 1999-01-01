Київ
Протиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C09**

Лоратадин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01AПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА
R01A CПротиалергійні засоби, за виключенням кортикостероїдів
R01A C09**Лоратадин
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Лоризан®
Лоризан®
Гель назальний 0,5 % туба 15 г №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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