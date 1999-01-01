Київ
Похідні хіноліну і споріднені сполуки
P02B A01

Празіквантел

АТС Класифікація

PПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ

P02ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ТРЕМАТОДОЗАХ
P02B AПохідні хіноліну і споріднені сполуки
P02B A01Празіквантел
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Більтрицид®
Більтрицид®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг флакон №6
Байєр Фарма
Немає в наявності
Більтрицид®
Більтрицид®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг флакон №6
Байєр Фарма
Немає в наявності
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