Київ
Похідні хіноліну і споріднені сполуки
P02B A01
Празіквантел
АТС Класифікація
P
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ
P02
ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ТРЕМАТОДОЗАХ
P02B A
Похідні хіноліну і споріднені сполуки
P02B A01
Празіквантел
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Більтрицид®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг флакон №6
Байєр Фарма
Немає в наявності
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Більтрицид®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг флакон №6
Байєр Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
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