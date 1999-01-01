Київ
Похідні ксантину
N06B C01

Кофеїн

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B CПохідні ксантину
N06B C01Кофеїн
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Кофеїн-бензоат натрію
Кофеїн-бензоат натрію
Таблетки 200 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
від 60,55 грн
в 710 аптеках
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Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 41,46 грн
в 515 аптеках
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Кофеїн-бензоат натрію
Кофеїн-бензоат натрію
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 36,00 грн
в 75 аптеках
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Кофеїн-бензоат натрію
Кофеїн-бензоат натрію
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 42,83 грн
в 18 аптеках
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Пейона
Пейона
Розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Кьєзі Фармасьютікалс
від 4729,55 грн
в 5 аптеках
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Озелар
Озелар
Розчин для інфузій та орального застосування 20 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Юрія-Фарм
від 4945,15 грн
в 2 аптеках інших міст
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