Київ
АНКСІОЛІТИКИ
N05B E

Похідні азаспіродеканедіону

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05BАНКСІОЛІТИКИ
N05B EПохідні азаспіродеканедіону
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Буспірон Сандоз®
Буспірон Сандоз®
Таблетки 10 мг блістер №20
Sandoz
від 312,00 грн
в 771 аптеці
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Спітомін®
Спітомін®
Таблетки 5 мг блістер №60
Егіс
від 339,00 грн
в 742 аптеках
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Спітомін®
Спітомін®
Таблетки 10 мг блістер №60
Егіс
від 661,02 грн
в 640 аптеках
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Буспірон Сандоз®
Буспірон Сандоз®
Таблетки 5 мг блістер №20
Sandoz
від 224,65 грн
в 98 аптеках
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