Київ
Похідні бензодіазепіну
N05B A25**
Феназепам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05B
АНКСІОЛІТИКИ
N05B A
Похідні бензодіазепіну
N05B A25**
Феназепам
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Феназепам® ІС
Таблетки 0,0005 г блістер №50
ІнтерХім
від
100,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Феназепам® ІС
Таблетки 0,001 г блістер №50
ІнтерХім
від
117,70
грн
в 1 аптеці
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Феназепам® ІС
Таблетки 0,001 г блістер №20
ІнтерХім
Немає в наявності
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