Київ
Похідні бензодіазепіну
N05B A25**

Феназепам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05BАНКСІОЛІТИКИ
N05B AПохідні бензодіазепіну
N05B A25**Феназепам
Сортування: По популярності
Феназепам® ІС
Феназепам® ІС
Таблетки 0,0005 г блістер №50
ІнтерХім
від 100,00 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Феназепам® ІС
Феназепам® ІС
Таблетки 0,001 г блістер №50
ІнтерХім
від 117,70 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Феназепам® ІС
Феназепам® ІС
Таблетки 0,001 г блістер №20
ІнтерХім
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране