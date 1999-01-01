Київ
Бензаміди
N05A L05

Амісульприд

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A LБензаміди
N05A L05Амісульприд
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Солерон 100
Солерон 100
Таблетки 100 мг блістер в пачці №30
Асіно
від 560,28 грн
в 519 аптеках
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Солекс®
Солекс®
Таблетки 200 мг блістер №30
Ривофарм
від 1039,17 грн
в 443 аптеках
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Солекс®
Солекс®
Таблетки 100 мг блістер №30
Ривофарм
від 717,06 грн
в 422 аптеках
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Солерон 200
Солерон 200
Таблетки 200 мг блістер в пачці №30
Асіно
від 881,52 грн
в 389 аптеках
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Солерон 200
Солерон 200
Таблетки 200 мг блістер в пачці №60
Асіно
від 1397,27 грн
в 351 аптеці
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Солерон 100
Солерон 100
Таблетки 100 мг блістер в пачці №60
Асіно
від 996,29 грн
в 340 аптеках
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Актіпрол®
Актіпрол®
Таблетки 100 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 503,00 грн
в 331 аптеці
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Актіпрол®
Актіпрол®
Таблетки 200 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 793,89 грн
в 308 аптеках
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Солерон 100
Солерон 100
Таблетки 100 мг блістер в пачці №10
Асіно
від 203,84 грн
в 290 аптеках
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Солерон 200
Солерон 200
Таблетки 200 мг блістер в пачці №10
Асіно
від 287,00 грн
в 288 аптеках
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Соліан® 200 мг
Соліан® 200 мг
Таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
від 1124,10 грн
в 40 аптеках інших міст
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Солекс®
Солекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Ривофарм
Немає в наявності
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