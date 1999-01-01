Київ
Бензаміди
N05A L05
Амісульприд
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A L
Бензаміди
N05A L05
Амісульприд
Сортування:
По популярності
Фільтр
Солерон 100
Таблетки 100 мг блістер в пачці №30
Асіно
від
560,28
грн
в 519 аптеках
Знайти в аптеках
Солекс®
Таблетки 200 мг блістер №30
Ривофарм
від
1039,17
грн
в 443 аптеках
Знайти в аптеках
Солекс®
Таблетки 100 мг блістер №30
Ривофарм
від
717,06
грн
в 422 аптеках
Знайти в аптеках
Солерон 200
Таблетки 200 мг блістер в пачці №30
Асіно
від
881,52
грн
в 389 аптеках
Знайти в аптеках
Солерон 200
Таблетки 200 мг блістер в пачці №60
Асіно
від
1397,27
грн
в 351 аптеці
Знайти в аптеках
Солерон 100
Таблетки 100 мг блістер в пачці №60
Асіно
від
996,29
грн
в 340 аптеках
Знайти в аптеках
Актіпрол®
Таблетки 100 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
503,00
грн
в 331 аптеці
Знайти в аптеках
Актіпрол®
Таблетки 200 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
793,89
грн
в 308 аптеках
Знайти в аптеках
Солерон 100
Таблетки 100 мг блістер в пачці №10
Асіно
від
203,84
грн
в 290 аптеках
Знайти в аптеках
Солерон 200
Таблетки 200 мг блістер в пачці №10
Асіно
від
287,00
грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Соліан® 200 мг
Таблетки 200 мг блістер №30
Санофі
від
1124,10
грн
в 40 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Солекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Ривофарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
р-н д/перорал. застос.
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
100 мг
100 мг/мл
200 мг
400 мг
Пакування
блістер
фл. 60 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
30
60
Виробник
Rivopharm
Sanofi
Асіно
Медокемі Лтд
Ривофарм
Санофі
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню