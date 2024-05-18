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Актіпрол таблетки 100 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (545351) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
600,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
600,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
600,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
631,37
Економія: -61,42 грн
569,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
600,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
600,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
649,98
Економія: -82,97 грн
567,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
600,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
573,38
Економія: -70,38 грн
503,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
600,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
600,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
600,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
600,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2), блістер (2)
641,45
Економія: -73,19 грн
568,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
600,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: таблетки (20)
656,59
Економія: -87,27 грн
569,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
600,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
600,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
626,34
Економія: -62,53 грн
563,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
600,70 грн