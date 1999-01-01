Київ
Бензаміди
N05A L01
Сульпірид
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A L
Бензаміди
N05A L01
Сульпірид
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Еглоніл®
Капсули 50 мг блістер №30
неураксфарм Арзнейміттель
від
213,20
грн
в 723 аптеках
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Еглоніл®
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №6
неураксфарм Арзнейміттель
від
134,15
грн
в 696 аптеках
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Сульпірид
Капсули тверді 50 мг блістер №24
Тева Україна
від
139,00
грн
в 691 аптеці
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Сульпірид
Капсули тверді 100 мг блістер №24
Тева Україна
від
185,00
грн
в 619 аптеках
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Еглоніл®
Таблетки 200 мг блістер №12
неураксфарм Арзнейміттель
від
176,80
грн
в 365 аптеках
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Сульпірид-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Здоров'я ФК
від
81,00
грн
в 348 аптеках
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Сульпірид-ЗН
Таблетки 50 мг блістер №30
Здоров'я ФК
від
100,71
грн
в 308 аптеках
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Сульпірид-ЗН
Таблетки 200 мг блістер №10
Здоров'я ФК
від
101,30
грн
в 307 аптеках
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Сульпірид
Таблетки 200 мг блістер №12
Тева Україна
від
174,33
грн
в 66 аптеках
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Бетамакс
Таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
від
375,60
грн
в 8 аптеках
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Бетамакс
Таблетки 200 мг блістер №30
Гріндекс
Немає в наявності
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Рестфул
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №6
Брос
Немає в наявності
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Рестфул
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №30
Брос
Немає в наявності
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Бетамакс
Таблетки 100 мг блістер №30
Гріндекс
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
р-н д/ін.
табл.
Дозування
50 мг
50 мг/мл
100 мг
200 мг
Пакування
амп. 2 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
6
10
12
24
30
Виробник
Брос
Гріндекс
Здоров'я
Тева Україна
неураксфарм Арзнейміттель
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