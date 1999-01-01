Київ
Бензаміди
N05A L01

Сульпірид

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A LБензаміди
N05A L01Сульпірид
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Еглоніл®
Еглоніл®
Капсули 50 мг блістер №30
неураксфарм Арзнейміттель
від 213,20 грн
в 723 аптеках
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Еглоніл®
Еглоніл®
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №6
неураксфарм Арзнейміттель
від 134,15 грн
в 696 аптеках
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Сульпірид
Сульпірид
Капсули тверді 50 мг блістер №24
Тева Україна
від 139,00 грн
в 691 аптеці
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Сульпірид
Сульпірид
Капсули тверді 100 мг блістер №24
Тева Україна
від 185,00 грн
в 619 аптеках
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Еглоніл®
Еглоніл®
Таблетки 200 мг блістер №12
неураксфарм Арзнейміттель
від 176,80 грн
в 365 аптеках
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Сульпірид-ЗН
Сульпірид-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Здоров'я ФК
від 81,00 грн
в 348 аптеках
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Сульпірид-ЗН
Сульпірид-ЗН
Таблетки 50 мг блістер №30
Здоров'я ФК
від 100,71 грн
в 308 аптеках
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Сульпірид-ЗН
Сульпірид-ЗН
Таблетки 200 мг блістер №10
Здоров'я ФК
від 101,30 грн
в 307 аптеках
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Сульпірид
Сульпірид
Таблетки 200 мг блістер №12
Тева Україна
від 174,33 грн
в 66 аптеках
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Бетамакс
Бетамакс
Таблетки 50 мг блістер №30
Гріндекс
від 375,60 грн
в 8 аптеках
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Бетамакс
Бетамакс
Таблетки 200 мг блістер №30
Гріндекс
Немає в наявності
Рестфул
Рестфул
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №6
Брос
Немає в наявності
Рестфул
Рестфул
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл №30
Брос
Немає в наявності
Бетамакс
Бетамакс
Таблетки 100 мг блістер №30
Гріндекс
Немає в наявності
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