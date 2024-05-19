Бетамакс таблетки 100 мг блістер, №30 - Київ (490457) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 102 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Межигірська, 56
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Коперника, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Фармація
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1