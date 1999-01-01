Київ
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A E
Похідні індолу
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A E
Похідні індолу
N05A E03
Сертиндол
N05A E04
Зипразидон
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Сердолект
Таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
від
1199,59
грн
в 61 аптеці
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Зелдокс®
Капсули тверді 40 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
1806,90
грн
в 2 аптеках
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Зелдокс®
Капсули тверді 40 мг блістер №28
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
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Зелдокс®
Капсули тверді 80 мг блістер №28
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
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Сердолект
Таблетки, вкриті оболонкою 12 мг №28
Лундбек Експорт А/С
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. тверд.
табл. в/о
Дозування
4 мг
12 мг
40 мг
80 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
Lundbeck Export A/S
Віатріс Спешелті ЛЛС
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