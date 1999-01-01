Київ
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A E

Похідні індолу

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A EПохідні індолу
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Сердолект
Сердолект
Таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
від 1199,59 грн
в 61 аптеці
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Зелдокс®
Зелдокс®
Капсули тверді 40 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 1806,90 грн
в 2 аптеках
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Зелдокс®
Зелдокс®
Капсули тверді 40 мг блістер №28
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
Зелдокс®
Зелдокс®
Капсули тверді 80 мг блістер №28
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
Сердолект
Сердолект
Таблетки, вкриті оболонкою 12 мг №28
Лундбек Експорт А/С
Немає в наявності
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