Київ
Похідні індолу
N05A E04
Зипразидон
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A E
Похідні індолу
N05A E04
Зипразидон
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Зелдокс®
Капсули тверді 40 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
1806,90
грн
в 2 аптеках
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Зелдокс®
Капсули тверді 40 мг блістер №28
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
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Зелдокс®
Капсули тверді 80 мг блістер №28
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
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