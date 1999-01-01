Київ
Похідні індолу
N05A E03

Сертиндол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A EПохідні індолу
N05A E03Сертиндол
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Сердолект
Сердолект
Таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
від 1199,59 грн
в 61 аптеці
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Сердолект
Сердолект
Таблетки, вкриті оболонкою 12 мг №28
Лундбек Експорт А/С
Немає в наявності
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