Київ
Похідні індолу
N05A E03
Сертиндол
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A E
Похідні індолу
N05A E03
Сертиндол
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Сердолект
Таблетки, вкриті оболонкою 4 мг №30
Лундбек Експорт А/С
від
1199,59
грн
в 61 аптеці
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Сердолект
Таблетки, вкриті оболонкою 12 мг №28
Лундбек Експорт А/С
Немає в наявності
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