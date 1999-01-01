Київ
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A B
Піперазинові похідні фенотіазину
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A B
Піперазинові похідні фенотіазину
N05A B02
Флуфеназин
N05A B04
Прохлорперазин
N05A B06
Трифлуоперазин
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Вертинекс®
Таблетки 5 мг блістер №100
Гледфарм
від
753,59
грн
в 846 аптеках
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Трифтазин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від
104,09
грн
в 425 аптеках
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Трифтазин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
від
108,43
грн
в 330 аптеках
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Модитен Депо
Розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
від
1328,85
грн
в 295 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
табл. в/о
Дозування
2 мг/мл
5 мг
25 мг/1мл
Пакування
амп. 1 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
5
10
50
100
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
Гледфарм
Дарница
Здоровье
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