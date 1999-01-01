Київ
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A B

Піперазинові похідні фенотіазину

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A BПіперазинові похідні фенотіазину
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Вертинекс®
Вертинекс®
Таблетки 5 мг блістер №100
Гледфарм
від 753,59 грн
в 846 аптеках
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Трифтазин-Здоров'я
Трифтазин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від 104,09 грн
в 425 аптеках
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Трифтазин-Дарниця
Трифтазин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
від 108,43 грн
в 330 аптеках
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Модитен Депо
Модитен Депо
Розчин для ін'єкцій 25 мг/1мл ампула 1 мл №5
КРКА
від 1328,85 грн
в 295 аптеках
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