Київ
Піперазинові похідні фенотіазину
N05A B06
Трифлуоперазин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A B
Піперазинові похідні фенотіазину
N05A B06
Трифлуоперазин
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Трифтазин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від
104,09
грн
в 425 аптеках
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Трифтазин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
від
108,43
грн
в 330 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/о
Дозування
2 мг/мл
5 мг
Пакування
амп. 1 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
10
50
Виробник
Дарница
Здоровье
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