Київ
Піперазинові похідні фенотіазину
N05A B06

Трифлуоперазин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A BПіперазинові похідні фенотіазину
N05A B06Трифлуоперазин
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Трифтазин-Здоров'я
Трифтазин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від 104,09 грн
в 425 аптеках
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Трифтазин-Дарниця
Трифтазин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
від 108,43 грн
в 330 аптеках
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