Київ
Піразолони
N02B B72
Метамізол натрій, комбінації з психолептиками
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02B
ІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B B
Піразолони
N02B B72
Метамізол натрій, комбінації з психолептиками
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Темпалгін®
Таблетки, вкриті оболонкою №20
Софарма
від
125,46
грн
в 968 аптеках
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Темпалгін®
Таблетки, вкриті оболонкою №10
Софарма
від
72,46
грн
в 759 аптеках
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Пенталгін-ФС
Таблетки блістер №10
Асіно Україна
від
45,50
грн
в 237 аптеках
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Пенталгін ФС Екстра капсули
Капсули блістер №10
Асіно Україна
від
46,80
грн
в 168 аптеках
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П'Ятирчатка® ІС
Таблетки блістер в пачці №10
ІнтерХім
від
35,10
грн
в 75 аптеках
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Пенталгін ІС®
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від
36,90
грн
в 36 аптеках
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Пенталгін-Здоров'я
Таблетки блістер №10
Здоров'я ФК
від
28,00
грн
в 33 аптеках інших міст
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Пенталгін-ФС
Таблетки блістер у пачці №10
Асіно Україна
від
47,80
грн
в 12 аптеках інших міст
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Андифен ІС
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від
56,00
грн
в 7 аптеках
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Пенталгін ІС®
Таблетки блістер в пачці №10
ІнтерХім
від
45,50
грн
в 3 аптеках інших міст
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Форма випуску
капс.
табл.
табл. в/о
Пакування
блістер
блістер у пачці
Кількість штук в упаковці
10
20
Виробник
ІнтерХім
Асіно Україна
Балканфарма-Дупниця АТ
Здоровье Группа компаний
Софарма
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