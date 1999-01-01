Київ
Піразолони
N02B B72

Метамізол натрій, комбінації з психолептиками

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02BІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B BПіразолони
N02B B72Метамізол натрій, комбінації з психолептиками
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Темпалгін®
Темпалгін®
Таблетки, вкриті оболонкою №20
Софарма
від 125,46 грн
в 968 аптеках
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Темпалгін®
Темпалгін®
Таблетки, вкриті оболонкою №10
Софарма
від 72,46 грн
в 759 аптеках
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Пенталгін-ФС
Пенталгін-ФС
Таблетки блістер №10
Асіно Україна
від 45,50 грн
в 237 аптеках
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Пенталгін ФС Екстра капсули
Пенталгін ФС Екстра капсули
Капсули блістер №10
Асіно Україна
від 46,80 грн
в 168 аптеках
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П'Ятирчатка® ІС
П'Ятирчатка® ІС
Таблетки блістер в пачці №10
ІнтерХім
від 35,10 грн
в 75 аптеках
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Пенталгін ІС®
Пенталгін ІС®
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від 36,90 грн
в 36 аптеках
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Пенталгін-Здоров'я
Пенталгін-Здоров'я
Таблетки блістер №10
Здоров'я ФК
від 28,00 грн
в 33 аптеках інших міст
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Пенталгін-ФС
Пенталгін-ФС
Таблетки блістер у пачці №10
Асіно Україна
від 47,80 грн
в 12 аптеках інших міст
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Андифен ІС
Андифен ІС
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від 56,00 грн
в 7 аптеках
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Пенталгін ІС®
Пенталгін ІС®
Таблетки блістер в пачці №10
ІнтерХім
від 45,50 грн
в 3 аптеках інших міст
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