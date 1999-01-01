Київ
ОПІОЇДИ
N02A X
Інші опіоїди
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02A
ОПІОЇДИ
N02A X
Інші опіоїди
N02A X02
Трамадол
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Трамадол-ЗН
Капсули 50 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
72,81
грн
в 3 аптеках інших міст
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Трамадол-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
від
100,25
грн
в 2 аптеках інших міст
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Трамадол
Капсули 50 мг блістер №30
Фармак
від
300,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Трамадолу гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 5 % ампула 2 мл в пачці №10
Фармак
від
188,84
грн
в 1 аптеці інших міст
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Трамадол-ЗН
Капсули 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Трамадол
Капсули 50 мг блістер №10
Фармак
Немає в наявності
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Трамадол-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Трамадол-М
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Трамадол Калцекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
р-н д/ін.
Дозування
5 %
50 мг
50 мг/мл
100 мг/2 мл
Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
5
10
20
30
100
Виробник
Кальцекс
Корпорація Здоров'я
Фармак
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