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N02AОПІОЇДИ
N02A XІнші опіоїди
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Трамадол-ЗН
Трамадол-ЗН
Капсули 50 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 72,81 грн
в 3 аптеках інших міст
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Трамадол-ЗН
Трамадол-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
від 100,25 грн
в 2 аптеках інших міст
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Трамадол
Трамадол
Капсули 50 мг блістер №30
Фармак
від 300,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Трамадолу гідрохлорид
Трамадолу гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 5 % ампула 2 мл в пачці №10
Фармак
від 188,84 грн
в 1 аптеці інших міст
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Трамадол-ЗН
Трамадол-ЗН
Капсули 50 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Трамадол
Трамадол
Капсули 50 мг блістер №10
Фармак
Немає в наявності
Трамадол-ЗН
Трамадол-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Трамадол-М
Трамадол-М
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Трамадол Калцекс
Трамадол Калцекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Кальцекс
Немає в наявності
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