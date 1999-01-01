Київ
Природні алкалоїди опію
N02A A01
Морфін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02A
ОПІОЇДИ
N02A A
Природні алкалоїди опію
N02A A01
Морфін
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Морфін-ЗН
Таблетки 10 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
40,59
грн
в 2 аптеках інших міст
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Морфіну сульфат
Таблетки 0,01 г блістер №10
ІнтерХім
від
36,91
грн
в 1 аптеці інших міст
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Морфін-ЗН
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Морфін Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
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Морфін-ЗН
Таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Морфіну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Морфіну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №100
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Морфіну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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амп. 10 мл
блістер
фл. з кришкою 100 мл
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Виробник
ІнтерХім
Гріндекс
Здоров'я ФК
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Корпорація Здоров'я
Молтені
Реактфарм
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