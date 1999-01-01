Київ
Природні алкалоїди опію
N02A A01

Морфін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02AОПІОЇДИ
N02A AПриродні алкалоїди опію
N02A A01Морфін
Сортування: По популярності
Морфін-ЗН
Морфін-ЗН
Таблетки 10 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 40,59 грн
в 2 аптеках інших міст
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Морфіну сульфат
Морфіну сульфат
Таблетки 0,01 г блістер №10
ІнтерХім
від 36,91 грн
в 1 аптеці інших міст
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Морфін-ЗН
Морфін-ЗН
Таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Морфін Калцекс
Морфін Калцекс
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
Морфін-ЗН
Морфін-ЗН
Таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Морфіну гідрохлорид
Морфіну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Морфіну гідрохлорид
Морфіну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №100
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Морфіну гідрохлорид
Морфіну гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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