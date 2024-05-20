Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Княжий Затон, 4 Всього: упаковка (3) 878,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Воскресенський, 24 Всього: упаковка (1) 899,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 1 Всього: розчин для ін'єкцій (48) 820,50 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (1) 865,00 грн