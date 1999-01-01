Київ
Опіатні анестетики
N01A H03

Суфентаніл

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A HОпіатні анестетики
N01A H03Суфентаніл
Сортування: По популярності
Суфентаніл-ЗН
Суфентаніл-ЗН
Розчин для ін'єкцій 5 мкг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Суфентаніл-ЗН
Суфентаніл-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мкг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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