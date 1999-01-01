Київ
Опіатні анестетики
N01A H03
Суфентаніл
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A H
Опіатні анестетики
N01A H03
Суфентаніл
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Суфентаніл-ЗН
Розчин для ін'єкцій 5 мкг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Суфентаніл-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мкг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Дозування
5 мкг/мл
50 мкг/мл
Пакування
амп. 2 мл
амп. 5 мл
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