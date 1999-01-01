Київ
Галогеновані вуглеводні
N01A B08

Севофлуран

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A BГалогеновані вуглеводні
N01A B08Севофлуран
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Севоран®
Севоран®
Рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Еббві Біофармасьютікалз
від 3380,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Гіпноранум®
Гіпноранум®
Розчин для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Сево-Анестеран
Сево-Анестеран
Рідина для інгаляцій флакон 250 мл №1
S.C. ROMPHARM Company S.R.L
Немає в наявності
Севофлуран
Севофлуран
Рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Piramal Critical Care
Немає в наявності
Севофлуран Ю-Філл
Севофлуран Ю-Філл
Пари для інгаляцій, рідина пляшка алюмінієва 250 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Севофлуран, ЮСП
Севофлуран, ЮСП
Рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл у картонній коробці №1
МЕДЕК КОРПОРЕЙШН
Немає в наявності
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