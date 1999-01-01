Київ
Інші міорелаксанти з периферичним механізмом дії
M03A X01
Токсин ботулінічний
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M03
МІОРЕЛАКСАНТИ
M03A
МІОРЕЛАКСАНТИ З ПЕРИФЕРИЧНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
M03A X
Інші міорелаксанти з периферичним механізмом дії
M03A X01
Токсин ботулінічний
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Диспорт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 од флакон №1
IPSEN PHARMA
від
7993,92
грн
в 25 аптеках
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Диспорт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 300 од флакон №1
IPSEN PHARMA
від
5217,50
грн
в 9 аптеках
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Ботокс®
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 од-аллерган флакон №1
AbbVie Ireland
Немає в наявності
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Ксеомін
Порошок для розчину для ін'єкцій 50 од флакон №1
Мерц Фармасьютікалз
Немає в наявності
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Ксеомін
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 од флакон №1
Мерц Фармасьютікалз
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/р-ну д/ін.
пор.ліоф. д/п р-ну д/ін
Дозування
50 ОД
100 ОД
100 ОД-Аллерган
200 ОД
300 ОД
500 ОД
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Виробник
AbbVie Ireland
IPSEN PHARMA
Мерц Фармасьютікалз
Планета Фітолан
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