Київ
КОМБІНОВАНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ (ПРОТИРЕВМАТИЧНІ) ЗАСОБИ
M01B X
Різні нестероїдні протизапальні/протиревматичні засоби в комбінації з препаратами інших груп
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01B
КОМБІНОВАНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ (ПРОТИРЕВМАТИЧНІ) ЗАСОБИ
M01B X
Різні нестероїдні протизапальні/протиревматичні засоби в комбінації з препаратами інших груп
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Терафлекс Адванс®
Капсули флакон №60
Байєр
від
413,27
грн
в 870 аптеках
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Артифлекс Ультра
Капсули блістер у коробці №60
Корпорація Здоров'я
від
287,12
грн
в 468 аптеках
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Мовекс® Актив
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Мові Хелс ГмбХ
від
422,07
грн
в 435 аптеках
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Мовекс® Актив
Таблетки, вкриті оболонкою №60
Мові Хелс ГмбХ
від
644,71
грн
в 320 аптеках
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Протекон Фаст®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №60
Органосін Лайф Сайєнс
від
571,18
грн
в 280 аптеках
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Протекон Фаст®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Органосін Лайф Сайєнс
Немає в наявності
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Терафлекс Адванс®
Капсули флакон №120
Байєр
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
контейнер
фл.
Кількість штук в упаковці
30
60
120
Виробник
Байер
Корпорація Здоров'я
Мові Хелс ГмбХ
Органосін Лайф Сайєнс
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