Київ
КОМБІНОВАНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ (ПРОТИРЕВМАТИЧНІ) ЗАСОБИ
M01B X

Різні нестероїдні протизапальні/протиревматичні засоби в комбінації з препаратами інших груп

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01BКОМБІНОВАНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ (ПРОТИРЕВМАТИЧНІ) ЗАСОБИ
M01B XРізні нестероїдні протизапальні/протиревматичні засоби в комбінації з препаратами інших груп
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Терафлекс Адванс®
Терафлекс Адванс®
Капсули флакон №60
Байєр
від 413,27 грн
в 870 аптеках
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Артифлекс Ультра
Артифлекс Ультра
Капсули блістер у коробці №60
Корпорація Здоров'я
від 287,12 грн
в 468 аптеках
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Мовекс® Актив
Мовекс® Актив
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Мові Хелс ГмбХ
від 422,07 грн
в 435 аптеках
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Мовекс® Актив
Мовекс® Актив
Таблетки, вкриті оболонкою №60
Мові Хелс ГмбХ
від 644,71 грн
в 320 аптеках
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Протекон Фаст®
Протекон Фаст®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №60
Органосін Лайф Сайєнс
від 571,18 грн
в 280 аптеках
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Протекон Фаст®
Протекон Фаст®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №30
Органосін Лайф Сайєнс
Немає в наявності
Терафлекс Адванс®
Терафлекс Адванс®
Капсули флакон №120
Байєр
Немає в наявності
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