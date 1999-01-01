Київ
Інші імуносупресанти
L04A X04

Леналідомід

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A XІнші імуносупресанти
L04A X04Леналідомід
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Леналідомід KRKA
Леналідомід KRKA
Капсули тверді 25 мг блістер №21
КРКА
від 11055,50 грн
в 283 аптеках
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Леналідомід-Віста
Леналідомід-Віста
Капсули тверді 15 мг блістер №21
від 10032,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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Леналідомід-Віста
Леналідомід-Віста
Капсули тверді 25 мг блістер №21
від 16900,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Леналідомід KRKA
Леналідомід KRKA
Капсули тверді 10 мг блістер №21
КРКА
Немає в наявності
Леналідомід-Віста
Леналідомід-Віста
Капсули тверді 10 мг блістер №21
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Ленангио
Ленангио
Капсули тверді 25 мг контейнер №21
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Лінадекс
Лінадекс
Капсули тверді 10 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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