Київ
Інші імуносупресанти
L04A X04
Леналідомід
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A X
Інші імуносупресанти
L04A X04
Леналідомід
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Леналідомід KRKA
Капсули тверді 25 мг блістер №21
КРКА
від
11055,50
грн
в 283 аптеках
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Леналідомід-Віста
Капсули тверді 15 мг блістер №21
від
10032,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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Леналідомід-Віста
Капсули тверді 25 мг блістер №21
від
16900,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Леналідомід KRKA
Капсули тверді 10 мг блістер №21
КРКА
Немає в наявності
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Леналідомід-Віста
Капсули тверді 10 мг блістер №21
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Ленангио
Капсули тверді 25 мг контейнер №21
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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Лінадекс
Капсули тверді 10 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Дозування
10 мг
15 мг
25 мг
Пакування
блістер
контейнер
Кількість штук в упаковці
21
30
Виробник
Гетеро Лабс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
КРКА
Містрал Кепітал Менеджмент
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