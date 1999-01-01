Київ
Інші імуносупресанти
L04A X03

Метотрексат (тільки для пероральних форм та шпрци/ручки)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A XІнші імуносупресанти
L04A X03Метотрексат (тільки для пероральних форм та шпрци/ручки)
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Методжект®
Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Медак
від 686,47 грн
в 467 аптеках
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Методжект®
Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Медак
від 568,00 грн
в 346 аптеках
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Методжект®
Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Медак
від 488,44 грн
в 325 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1.5 мл №1
Ромфарм Компані
від 346,71 грн
в 323 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1 мл №1
Ромфарм Компані
від 274,14 грн
в 323 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 2 мл №1
Ромфарм Компані
від 413,81 грн
в 298 аптеках
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Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 15 мг шприц 1.5 мл + голки №1
Сандоз
від 622,37 грн
в 293 аптеках
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Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 1 мл + голки №1
Сандоз
від 482,40 грн
в 288 аптеках
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Методжект®
Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Медак
від 517,29 грн
в 178 аптеках
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Методжект®
Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Медак
від 907,35 грн
в 68 аптеках
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Методжект®
Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Медак
від 985,31 грн
в 57 аптеках
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Методжект®
Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Медак
від 1104,81 грн
в 27 аптеках
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Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Таблетки 10 мг контейнер у коробці №50
Ebewe Pharma
від 1334,30 грн
в 10 аптеках інших міст
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Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 1 мл + голки №5
Ебеве
Немає в наявності
Метотаб
Метотаб
Таблетки 10 мг блістер з полівінілхлорид/алюмінієвої фольги в пачці №30
Медак
Немає в наявності
Метотаб
Метотаб
Таблетки 7,5 мг блістер з полівінілхлорид/алюмінієвої фольги в пачці №30
Медак
Немає в наявності
Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Таблетки 2,5 мг контейнер у коробці №50
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Таблетки 5 мг контейнер у коробці №50
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Метотаб
Метотаб
Таблетки 2,5 мг блістер з полівінілхлорид/алюмінієвої фольги в пачці №100
Медак
Немає в наявності
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