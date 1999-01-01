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Інші імуносупресанти
L04A X03
Метотрексат (тільки для пероральних форм та шпрци/ручки)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A X
Інші імуносупресанти
L04A X03
Метотрексат (тільки для пероральних форм та шпрци/ручки)
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Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.3 мл №1
Медак
від
686,47
грн
в 467 аптеках
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Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.25 мл №1
Медак
від
568,00
грн
в 346 аптеках
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Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.15 мл №1
Медак
від
488,44
грн
в 325 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1.5 мл №1
Ромфарм Компані
від
346,71
грн
в 323 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 1 мл №1
Ромфарм Компані
від
274,14
грн
в 323 аптеках
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Метортріт Ромфарм
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл шприц 2 мл №1
Ромфарм Компані
від
413,81
грн
в 298 аптеках
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Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 15 мг шприц 1.5 мл + голки №1
Сандоз
від
622,37
грн
в 293 аптеках
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Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 1 мл + голки №1
Сандоз
від
482,40
грн
в 288 аптеках
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Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.2 мл №1
Медак
від
517,29
грн
в 178 аптеках
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Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.35 мл №1
Медак
від
907,35
грн
в 68 аптеках
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Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.4 мл №1
Медак
від
985,31
грн
в 57 аптеках
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Методжект®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл шприц 0.5 мл №1
Медак
від
1104,81
грн
в 27 аптеках
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Метотрексат "Ебеве"
Таблетки 10 мг контейнер у коробці №50
Ebewe Pharma
від
1334,30
грн
в 10 аптеках інших міст
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Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 10 мг шприц 1 мл + голки №5
Ебеве
Немає в наявності
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Метотаб
Таблетки 10 мг блістер з полівінілхлорид/алюмінієвої фольги в пачці №30
Медак
Немає в наявності
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Метотаб
Таблетки 7,5 мг блістер з полівінілхлорид/алюмінієвої фольги в пачці №30
Медак
Немає в наявності
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Метотрексат "Ебеве"
Таблетки 2,5 мг контейнер у коробці №50
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Метотрексат "Ебеве"
Таблетки 5 мг контейнер у коробці №50
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Метотаб
Таблетки 2,5 мг блістер з полівінілхлорид/алюмінієвої фольги в пачці №100
Медак
Немає в наявності
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1
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
2.5 мг
5 мг
7.5 мг
10 мг
10 мг/мл
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50 мг/мл
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Пакування
бліст.полівініл/алюмін. фольги
контейнер
фл.
шприц 0.2 мл
шприц 0.3 мл
шприц 0.4 мл
шприц 0.5 мл
шприц 0.15 мл
шприц 0.25 мл
шприц 0.35 мл
шприц 0.75 мл
шприц 1 мл
шприц 1.5 мл
шприц 2 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Ebewe Pharma
Rompharm Company
Медак
Оріон Корпорейшн
Ромфарм Компані
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