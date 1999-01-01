Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A K

Інгібітори дигідрооротатдегідрогенази (DHODH)

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A KІнгібітори дигідрооротатдегідрогенази (DHODH)
Сортування: По популярності
Лефно®
Лефно®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №30
Гледфарм
від 737,50 грн
в 610 аптеках
Знайти в аптеках
Лефлютаб
Лефлютаб
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг контейнер №30
Медак
від 1294,69 грн
в 348 аптеках
Знайти в аптеках
Обаджіо®
Обаджіо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 14 мг блістер №28
Санофі-Авентіс Україна
від 11615,60 грн
в 23 аптеках
Знайти в аптеках
Арава®
Арава®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг флакон №30
Санофі
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране