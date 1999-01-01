Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A K
Інгібітори дигідрооротатдегідрогенази (DHODH)
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A K
Інгібітори дигідрооротатдегідрогенази (DHODH)
L04A K01
Лефлуномід
L04A K02
Теріфлуномід
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Лефно®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №30
Гледфарм
від
737,50
грн
в 610 аптеках
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Лефлютаб
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг контейнер №30
Медак
від
1294,69
грн
в 348 аптеках
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Обаджіо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 14 мг блістер №28
Санофі-Авентіс Україна
від
11615,60
грн
в 23 аптеках
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Арава®
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг флакон №30
Санофі
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
14 мг
20 мг
Пакування
блістер
контейнер
фл.
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
Sanofi
Гледфарм
Медак
Санофі-Авентіс Україна
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