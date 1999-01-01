Київ
Модулятори сфінгозин-1-фосфатних (S1P) рецепторів
L04A E01
Фінголімод
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A E
Модулятори сфінгозин-1-фосфатних (S1P) рецепторів
L04A E01
Фінголімод
Сортування:
По популярності
Фільтр
Фінголімод-Віста
Капсули 0,5 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від
8805,20
грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Гіленія
Капсули тверді 0,5 мг блістер №28
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Фінголімод Медек
Капсули тверді 0,5 мг блістер №7
АЛУФАРМА ООО
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Фінголімод Медек
Капсули тверді 0,5 мг блістер №14
АЛУФАРМА ООО
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Фінголімод Медек
Капсули тверді 0,5 мг блістер №28
АЛУФАРМА ООО
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Фінголімод Медек
Капсули тверді 0,5 мг блістер №84
АЛУФАРМА ООО
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс.
капс. тверд.
Кількість штук в упаковці
7
14
28
30
84
Виробник
АЛУФАРМА ООО
Гетеро Лабс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню