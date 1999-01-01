Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A E

Модулятори сфінгозин-1-фосфатних (S1P) рецепторів

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A EМодулятори сфінгозин-1-фосфатних (S1P) рецепторів
Сортування: По популярності
Фінголімод-Віста
Фінголімод-Віста
Капсули 0,5 мг блістер №28
Містрал Кепітал Менеджмент
від 8805,20 грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Гіленія
Гіленія
Капсули тверді 0,5 мг блістер №28
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Фінголімод Медек
Фінголімод Медек
Капсули тверді 0,5 мг блістер №7
АЛУФАРМА ООО
Немає в наявності
Фінголімод Медек
Фінголімод Медек
Капсули тверді 0,5 мг блістер №14
АЛУФАРМА ООО
Немає в наявності
Фінголімод Медек
Фінголімод Медек
Капсули тверді 0,5 мг блістер №28
АЛУФАРМА ООО
Немає в наявності
Фінголімод Медек
Фінголімод Медек
Капсули тверді 0,5 мг блістер №84
АЛУФАРМА ООО
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране