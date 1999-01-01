Київ
Інші антагоністи гормонів та подібні засоби
L02B X03
Абіратерон
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B X
Інші антагоністи гормонів та подібні засоби
L02B X03
Абіратерон
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Теронред
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг контейнер №120
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
13282,90
грн
в 289 аптеках
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Абіратерон-Віста
Таблетки 250 мг контейнер пластиковий №120
Містрал Кепітал Менеджмент
від
44000,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Абіратерон-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг контейнер пластиковий №60
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Абіртрон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №120
Буст Фарма
Немає в наявності
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Абіртрон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Буст Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
250 мг
500 мг
Пакування
блістер
контейнер
контейнер пластик.
пляшка
Кількість штук в упаковці
60
120
Виробник
АМНЕАЛ ФАРМАСЬЮТИКАЛС
Гетеро Лабс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Містрал Кепітал Менеджмент
ООО "БУСТ ФАРМА"
Сандоз Україна
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