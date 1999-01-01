Київ
Інші антагоністи гормонів та подібні засоби
L02B X03

Абіратерон

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02BАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B XІнші антагоністи гормонів та подібні засоби
L02B X03Абіратерон
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Теронред
Теронред
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг контейнер №120
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 13282,90 грн
в 289 аптеках
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Абіратерон-Віста
Абіратерон-Віста
Таблетки 250 мг контейнер пластиковий №120
Містрал Кепітал Менеджмент
від 44000,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Абіратерон-Віста
Абіратерон-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг контейнер пластиковий №60
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Абіртрон
Абіртрон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №120
Буст Фарма
Немає в наявності
Абіртрон
Абіртрон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №60
Буст Фарма
Немає в наявності
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