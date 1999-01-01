Київ
Інші антагоністи гормонів та подібні засоби
L02B X02

Дегарелікс

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02BАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B XІнші антагоністи гормонів та подібні засоби
L02B X02Дегарелікс
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Фірмагон
Фірмагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон з розчинником (вода для інєкцій) у шприці 3 мл №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 12094,25 грн
в 287 аптеках
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Фірмагон
Фірмагон
Порошок для розчину для ін'єкцій 80 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у шприці 4,2 мл №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 7400,50 грн
в 287 аптеках
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