Київ
Інші антагоністи гормонів та подібні засоби
L02B X02
Дегарелікс
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B X
Інші антагоністи гормонів та подібні засоби
L02B X02
Дегарелікс
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Фірмагон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 120 мг флакон з розчинником (вода для інєкцій) у шприці 3 мл №2
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
12094,25
грн
в 287 аптеках
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Фірмагон
Порошок для розчину для ін'єкцій 80 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у шприці 4,2 мл №1
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
7400,50
грн
в 287 аптеках
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