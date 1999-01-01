Київ
Аналоги гонадотропін-рилізинг гормону
L02A E04

Трипторелін

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02AГОРМОНИ ТА СПОРІДНЕНІ РЕЧОВИНИ
L02A EАналоги гонадотропін-рилізинг гормону
L02A E04Трипторелін
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Диферелін®
Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 3,75 мг флакон з розчинником в ампулах 2 мл, шприцем 2 голками №1
IPSEN PHARMA
від 2236,28 грн
в 444 аптеках
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Диферелін®
Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 11,25 мг флакон з розчинником в ампулах 2 мл, шприцом, 3 голками №1
IPSEN PHARMA
від 6002,70 грн
в 338 аптеках
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Диферелін®
Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 22,5 мг флакон + розчинник в ампулах 2 мл, одноразовий шприць та дві голки №1
IPSEN PHARMA
від 9871,45 грн
в 284 аптеках
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Диферелін®
Диферелін®
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,1 мг флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №7
IPSEN PHARMA
від 1234,80 грн
в 58 аптеках
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Декапептил
Декапептил
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг шприц 1 мл №7
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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