Київ
Аналоги гонадотропін-рилізинг гормону
L02A E04
Трипторелін
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02A
ГОРМОНИ ТА СПОРІДНЕНІ РЕЧОВИНИ
L02A E
Аналоги гонадотропін-рилізинг гормону
L02A E04
Трипторелін
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Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 3,75 мг флакон з розчинником в ампулах 2 мл, шприцем 2 голками №1
IPSEN PHARMA
від
2236,28
грн
в 444 аптеках
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Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 11,25 мг флакон з розчинником в ампулах 2 мл, шприцом, 3 голками №1
IPSEN PHARMA
від
6002,70
грн
в 338 аптеках
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Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 22,5 мг флакон + розчинник в ампулах 2 мл, одноразовий шприць та дві голки №1
IPSEN PHARMA
від
9871,45
грн
в 284 аптеках
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Диферелін®
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,1 мг флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №7
IPSEN PHARMA
від
1234,80
грн
в 58 аптеках
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Декапептил
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг шприц 1 мл №7
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/сусп. д/ін. прол. вив.
р-н д/ін.
Дозування
0.1 мг
3.75 мг
11.25 мг
22.5 мг
Пакування
фл.
шприц 1 мл
Кількість штук в упаковці
1
7
Виробник
IPSEN PHARMA
Феррінг Інтернешнл Сентер
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