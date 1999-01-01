Київ
Аналоги гонадотропін-рилізинг гормону
L02A E02

Лейпрорелін

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02AГОРМОНИ ТА СПОРІДНЕНІ РЕЧОВИНИ
L02A EАналоги гонадотропін-рилізинг гормону
L02A E02Лейпрорелін
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Лейпрорелін Сандоз®
Лейпрорелін Сандоз®
Імплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
від 6157,06 грн
в 287 аптеках
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Лейпрорелін-Віста
Лейпрорелін-Віста
Імплантат 11,25 мг шприц-аплікатор №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 6125,40 грн
в 283 аптеках
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Елігард 22,5 мг
Елігард 22,5 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 22,5 мг шприц з розчинником у шприці по 457 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від 3886,49 грн
в 2 аптеках
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Елігард 45 мг
Елігард 45 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 45 мг шприц з розчинником у шприці по 434 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від 8005,78 грн
в 2 аптеках
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Елігард 7,5 мг
Елігард 7,5 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 7,5 мг шприц з розчинником у шприці по 343 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
Немає в наявності
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