Київ
Аналоги гонадотропін-рилізинг гормону
L02A E02
Лейпрорелін
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02A
ГОРМОНИ ТА СПОРІДНЕНІ РЕЧОВИНИ
L02A E
Аналоги гонадотропін-рилізинг гормону
L02A E02
Лейпрорелін
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Лейпрорелін Сандоз®
Імплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
від
6157,06
грн
в 287 аптеках
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Лейпрорелін-Віста
Імплантат 11,25 мг шприц-аплікатор №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
6125,40
грн
в 283 аптеках
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Елігард 22,5 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 22,5 мг шприц з розчинником у шприці по 457 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від
3886,49
грн
в 2 аптеках
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Елігард 45 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 45 мг шприц з розчинником у шприці по 434 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від
8005,78
грн
в 2 аптеках
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Елігард 7,5 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 7,5 мг шприц з розчинником у шприці по 343 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/п р-ну д/підшк. ін.
імплантат
Дозування
5 мг
7.5 мг
11.25 мг
22.5 мг
45 мг
Пакування
шприц
шприц-аплікатор
Виробник
Sandoz
Містрал Кепітал Менеджмент
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
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