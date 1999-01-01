Київ
Комбінації моноклональних антитіл і кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F Y01

Пертузумаб і трастузумаб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F YКомбінації моноклональних антитіл і кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F Y01Пертузумаб і трастузумаб
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Фесго®
Фесго®
Розчин для ін'єкцій 600 мг + 600 мг флакон скляний 10 мл №1
Рош Україна
Немає в наявності
Фесго®
Фесго®
Розчин для ін'єкцій 1200 мг + 600 мг флакон скляний 15 мл №1
Рош Україна
Немає в наявності
Фесго®
Фесго®
Розчин для ін'єкцій флакон 10 мл №1
Рош Україна
Немає в наявності
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