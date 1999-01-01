Київ
Комбінації моноклональних антитіл і кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F Y01
Пертузумаб і трастузумаб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F Y
Комбінації моноклональних антитіл і кон'югати антитіло-лікарський засіб
L01F Y01
Пертузумаб і трастузумаб
Сортування:
По популярності
Фільтр
Фесго®
Розчин для ін'єкцій 600 мг + 600 мг флакон скляний 10 мл №1
Рош Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Фесго®
Розчин для ін'єкцій 1200 мг + 600 мг флакон скляний 15 мл №1
Рош Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Фесго®
Розчин для ін'єкцій флакон 10 мл №1
Рош Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
600 мг + 600 мг
1200 мг + 600 мг
Пакування
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 15 мл
Виробник
Roche
Рош Україна
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню