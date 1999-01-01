Київ
Інгібітори VEGF/VEGFR (фактори росту ендотелію судин)
L01F G01

Бевацизумаб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F GІнгібітори VEGF/VEGFR (фактори росту ендотелію судин)
L01F G01Бевацизумаб
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Авастин®
Авастин®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Україна
від 11724,50 грн
в 11 аптеках
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Авастин®
Авастин®
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Україна
від 46936,00 грн
в 6 аптеках
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Версаво
Версаво
Концентрат для приготування розчину для інфузій 25 мг/мл флакон 4 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Версаво
Версаво
Концентрат для приготування розчину для інфузій 25 мг/мл флакон 16 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Зірабев
Зірабев
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Зірабев
Зірабев
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/16 мл флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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