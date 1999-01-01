Київ
Інгібітори VEGF/VEGFR (фактори росту ендотелію судин)
L01F G01
Бевацизумаб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F G
Інгібітори VEGF/VEGFR (фактори росту ендотелію судин)
L01F G01
Бевацизумаб
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Авастин®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон №1
Рош Україна
від
11724,50
грн
в 11 аптеках
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Авастин®
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/16 мл флакон №1
Рош Україна
від
46936,00
грн
в 6 аптеках
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Версаво
Концентрат для приготування розчину для інфузій 25 мг/мл флакон 4 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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Версаво
Концентрат для приготування розчину для інфузій 25 мг/мл флакон 16 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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Зірабев
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Зірабев
Концентрат для розчину для інфузій 400 мг/16 мл флакон №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
конц.д/п р-ну д/інф
Дозування
25 мг/мл
100 мг/4 мл
400 мг/16 мл
Пакування
фл.
фл. 4 мл
фл. 16 мл
Виробник
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Рош Україна
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