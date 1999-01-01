Київ
Інгібітори CD22 (Кластери диференціації 22).
L01F B01

Інотузумаб озогаміцин

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F BІнгібітори CD22 (Кластери диференціації 22).
L01F B01Інотузумаб озогаміцин
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Беспонза
Беспонза
Порошок ліофілізований д/приготування р-ну для інфузій 0,9 мг флакон у картонній коробці №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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