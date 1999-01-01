Київ
Антрацикліни та споріднені сполуки
L01D B07
Мітоксантрон
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01D
ЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
L01D B
Антрацикліни та споріднені сполуки
L01D B07
Мітоксантрон
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Мітоксантрон "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від
4337,70
грн
в 284 аптеках
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Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 5 мл №10
Біолік
Немає в наявності
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Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
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Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 5 мл №10
Біолік
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 5 мл №10
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 10 мл №1
Біолік
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 10 мл №10
Біолік
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 10 мл №10
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
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Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 15 мл №1
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
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Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 15 мл №1
Біолік
Немає в наявності
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Онкотрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл флакон 5 мл №1
Бакстер Онколоджі
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
Дозування
2 мг/мл
20 мг
Пакування
амп. 5 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Ebewe Pharma
Бакстер Онколоджі
Фармстандарт-Биолек
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