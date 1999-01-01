Київ
Антрацикліни та споріднені сполуки
L01D B07

Мітоксантрон

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01DЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
L01D BАнтрацикліни та споріднені сполуки
L01D B07Мітоксантрон
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Мітоксантрон "Ебеве"
Мітоксантрон "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
від 4337,70 грн
в 284 аптеках
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Мітолік®
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл ампула 5 мл №10
Біолік
Немає в наявності
Мітолік®
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Мітолік®
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Мітолік®
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 5 мл №10
Біолік
Немає в наявності
Мітолік®
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 5 мл №10
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Мітолік®
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 10 мл №1
Біолік
Немає в наявності
Мітолік®
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Мітолік®
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 10 мл №10
Біолік
Немає в наявності
Мітолік®
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 10 мл №10
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Мітолік®
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 15 мл №1
Фармстандарт-Биолек
Немає в наявності
Мітолік®
Мітолік®
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 15 мл №1
Біолік
Немає в наявності
Онкотрон
Онкотрон
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл флакон 5 мл №1
Бакстер Онколоджі
Немає в наявності
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