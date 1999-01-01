Київ
Антрацикліни та споріднені сполуки
L01D B02
Даунорубіцин
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01D
ЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
L01D B
Антрацикліни та споріднені сполуки
L01D B02
Даунорубіцин
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Даунол
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
Виробник
M-Invest Limited
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
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