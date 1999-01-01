Київ
Антрацикліни та споріднені сполуки
L01D B02

Даунорубіцин

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01DЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
L01D BАнтрацикліни та споріднені сполуки
L01D B02Даунорубіцин
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Даунол
Даунол
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
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