Київ
Антрацикліни та споріднені сполуки
L01D B01

Доксорубіцин

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01DЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
L01D BАнтрацикліни та споріднені сполуки
L01D B01Доксорубіцин
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Доксорубіцин "Ебеве"
Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
від 968,00 грн
в 43 аптеках
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Доксорубіцин-Віста
Доксорубіцин-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 25 мл №1
Буст Фарма
від 1219,64 грн
в 1 аптеці
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Дополо
Дополо
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 25 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Адрибластин швидкорозчинний
Адрибластин швидкорозчинний
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
Доксорубіцин "Ебеве"
Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг флакон 5 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
Доксорубіцин "Ебеве"
Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 50 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
Доксорубіцин Амакса
Доксорубіцин Амакса
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл флакон 25 мл у картонній коробці №1
Amaxa LTD
Немає в наявності
Доксорубіцин Медак
Доксорубіцин Медак
Розчин для інфузій 2 мг/мл флакон 25 мл №1
Медак
Немає в наявності
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