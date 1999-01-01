Київ
Антрацикліни та споріднені сполуки
L01D B01
Доксорубіцин
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01D
ЦИТОТОКСИЧНІ АНТИБІОТИКИ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
L01D B
Антрацикліни та споріднені сполуки
L01D B01
Доксорубіцин
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Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 25 мл №1
Ebewe Pharma
від
968,00
грн
в 43 аптеках
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Доксорубіцин-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 25 мл №1
Буст Фарма
від
1219,64
грн
в 1 аптеці
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Дополо
Концентрат для розчину для інфузій 2 мг/мл флакон 25 мл №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
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Адрибластин швидкорозчинний
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг флакон 5 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
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Доксорубіцин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 50 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
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Доксорубіцин Амакса
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл флакон 25 мл у картонній коробці №1
Amaxa LTD
Немає в наявності
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Доксорубіцин Медак
Розчин для інфузій 2 мг/мл флакон 25 мл №1
Медак
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/ін./інф.
конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
Дозування
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Виробник
Accord Healthcare Polska
Amaxa LTD
Ebewe Pharma
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Медак
ООО "БУСТ ФАРМА"
Пфайзер Інк.
Фармстандарт-Биолек
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