Київ
Похідні подофілотоксину
L01C B01

Етопозид

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01CАЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C BПохідні подофілотоксину
L01C B01Етопозид
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Етопозид-Тева
Етопозид-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Україна
від 782,06 грн
в 5 аптеках
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Етопозид-Тева
Етопозид-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
від 477,62 грн
в 1 аптеці інших міст
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Етозид®
Етозид®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 5 мл №1
Ципла
Немає в наявності
Етопозид "Ебеве"
Етопозид "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг/10 мл флакон №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Етопозид Амакса
Етопозид Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №10
Амакса
Немає в наявності
Етопозид-Мілі
Етопозид-Мілі
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 2.5 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Етопозид-Мілі
Етопозид-Мілі
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 5 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Етопозид-Мілі
Етопозид-Мілі
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Фітозид Кабі
Фітозид Кабі
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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