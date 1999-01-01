Київ
Похідні подофілотоксину
L01C B01
Етопозид
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01C
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C B
Похідні подофілотоксину
L01C B01
Етопозид
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Етопозид-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Україна
від
782,06
грн
в 5 аптеках
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Етопозид-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
від
477,62
грн
в 1 аптеці інших міст
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Етозид®
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 5 мл №1
Ципла
Немає в наявності
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Етопозид "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг/10 мл флакон №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Етопозид Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №10
Амакса
Немає в наявності
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Етопозид-Мілі
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 2.5 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Етопозид-Мілі
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 5 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Етопозид-Мілі
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Фітозид Кабі
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Дозування
20 мг/мл
50 мг
50 мг/2,5 мл
100 мг
100 мг/5 мл
200 мг
200 мг/10 мл
400 мг/20 мл
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фл.
фл. 2.5 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
Кількість штук в упаковці
1
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Виробник
Cipla
Ebewe Pharma
Амакса
Мілі Хелскере Лімітед
Тева Україна
Фрезеніус Кабі Дойчланд
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