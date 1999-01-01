Київ
Інші алкілуючі сполуки
L01A X03
Темозоломід
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01A
АЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A X
Інші алкілуючі сполуки
L01A X03
Темозоломід
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Темодал®
Капсули 20 мг саше №5
MSD
від
1357,81
грн
в 308 аптеках
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Темодал®
Капсули 100 мг саше №5
MSD
від
6970,37
грн
в 302 аптеках
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Темомедак
Капсули 20 мг флакон №5
Медак
від
1935,99
грн
в 295 аптеках
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Темомедак
Капсули 100 мг флакон №5
Медак
від
6299,77
грн
в 289 аптеках
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Темомедак
Капсули 250 мг флакон №5
Медак
від
15970,44
грн
в 286 аптеках
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Темомедак
Капсули 180 мг флакон №5
Медак
від
12286,40
грн
в 285 аптеках
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Темомедак
Капсули 140 мг флакон №5
Медак
від
8876,00
грн
в 5 аптеках
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Гліозомід
Капсули 250 мг саше №5
Зентіва
Немає в наявності
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Темозоломід Аккорд
Капсули тверді 100 мг саше №5
Аккорд Хелскеа
Немає в наявності
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Золотем-180
Капсули 180 мг флакон №20
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
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Золотем-140
Капсули 140 мг флакон №20
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
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Золотем-140
Капсули 140 мг флакон №5
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
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Темодал®
Порошок для приготування розчину для інфузій 100 мг флакон №1
MSD
Немає в наявності
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Темозоломід Аккорд
Капсули тверді 20 мг саше №5
Аккорд Хелскеа
Немає в наявності
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Золотем-180
Капсули 180 мг флакон №5
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
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Темозоломід Аккорд
Капсули тверді 250 мг саше №5
Аккорд Хелскеа
Немає в наявності
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Гліозомід
Капсули 100 мг саше №5
Зентіва
Немає в наявності
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Гліозомід
Капсули 20 мг саше №5
Зентіва
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
капс.
капс. тверд.
пор. д/п р-ну д/інф.
Дозування
20 мг
100 мг
140 мг
180 мг
250 мг
Пакування
саше
фл.
Кількість штук в упаковці
1
5
20
Виробник
MSD
Аккорд Хелскеа
Аккорд Хелскер
Зентіва
Медак
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