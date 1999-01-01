Київ
Інші алкілуючі сполуки
L01A X03

Темозоломід

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01AАЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A XІнші алкілуючі сполуки
L01A X03Темозоломід
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Темодал®
Темодал®
Капсули 20 мг саше №5
MSD
від 1357,81 грн
в 308 аптеках
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Темодал®
Темодал®
Капсули 100 мг саше №5
MSD
від 6970,37 грн
в 302 аптеках
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Темомедак
Темомедак
Капсули 20 мг флакон №5
Медак
від 1935,99 грн
в 295 аптеках
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Темомедак
Темомедак
Капсули 100 мг флакон №5
Медак
від 6299,77 грн
в 289 аптеках
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Темомедак
Темомедак
Капсули 250 мг флакон №5
Медак
від 15970,44 грн
в 286 аптеках
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Темомедак
Темомедак
Капсули 180 мг флакон №5
Медак
від 12286,40 грн
в 285 аптеках
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Темомедак
Темомедак
Капсули 140 мг флакон №5
Медак
від 8876,00 грн
в 5 аптеках
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Гліозомід
Гліозомід
Капсули 250 мг саше №5
Зентіва
Немає в наявності
Темозоломід Аккорд
Темозоломід Аккорд
Капсули тверді 100 мг саше №5
Аккорд Хелскеа
Немає в наявності
Золотем-180
Золотем-180
Капсули 180 мг флакон №20
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
Золотем-140
Золотем-140
Капсули 140 мг флакон №20
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
Золотем-140
Золотем-140
Капсули 140 мг флакон №5
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
Темодал®
Темодал®
Порошок для приготування розчину для інфузій 100 мг флакон №1
MSD
Немає в наявності
Темозоломід Аккорд
Темозоломід Аккорд
Капсули тверді 20 мг саше №5
Аккорд Хелскеа
Немає в наявності
Золотем-180
Золотем-180
Капсули 180 мг флакон №5
Аккорд Хелскер
Немає в наявності
Темозоломід Аккорд
Темозоломід Аккорд
Капсули тверді 250 мг саше №5
Аккорд Хелскеа
Немає в наявності
Гліозомід
Гліозомід
Капсули 100 мг саше №5
Зентіва
Немає в наявності
Гліозомід
Гліозомід
Капсули 20 мг саше №5
Зентіва
Немає в наявності
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