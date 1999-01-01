Київ
Вакцини проти жовтої лихоманки
J07B L01
Жива атенуйована вакцина проти жовтої лихоманки
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B L
Вакцини проти жовтої лихоманки
J07B L01
Жива атенуйована вакцина проти жовтої лихоманки
Сортування:
По популярності
Фільтр
Стамарил вакцина для профілактики жовтої лихоманки (жива, атенуйована)
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником у шприці по 0,5 мл №1
Санофі Пастер
від
748,90
грн
в 19 аптеках
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню