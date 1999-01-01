Київ
Вакцини проти жовтої лихоманки
J07B L01

Жива атенуйована вакцина проти жовтої лихоманки

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B LВакцини проти жовтої лихоманки
J07B L01Жива атенуйована вакцина проти жовтої лихоманки
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Стамарил вакцина для профілактики жовтої лихоманки (жива, атенуйована)
Стамарил вакцина для профілактики жовтої лихоманки (жива, атенуйована)
Порошок для приготування суспензії для ін'єкцій 1 доза флакон з розчинником у шприці по 0,5 мл №1
Санофі Пастер
від 748,90 грн
в 19 аптеках
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