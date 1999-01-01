Київ
Антирабічні вакцини
J07B G01

Інактивована антирабічна вакцина

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B GАнтирабічні вакцини
J07B G01Інактивована антирабічна вакцина
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Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2,5 мо/1 доза флакон 0.5 мл з розчинником в ампулах №1
Фарма Лайф
від 651,20 грн
в 3 аптеках інших міст
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Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована
Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2,5 мо/1 доза флакон 0.5 мл з розчинником в ампулах №10
Фарма Лайф
Немає в наявності
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