Київ
Вакцини проти поліомієліту
J07B F03

Тривалентна інактивована вірусна вакцина проти поліомієліту

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B FВакцини проти поліомієліту
J07B F03Тривалентна інактивована вірусна вакцина проти поліомієліту
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Імовакс поліо® вакцина для профілактики поліомієліту інактивована
Імовакс поліо® вакцина для профілактики поліомієліту інактивована
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Санофі Пастер
Немає в наявності
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