Київ
Вакцини проти вірусних гепатитів
J07B C01
Очищений антиген вірусу гепатиту В
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B C
Вакцини проти вірусних гепатитів
J07B C01
Очищений антиген вірусу гепатиту В
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Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 10 мкг флакон 0.5 мл для дітей №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
2768,80
грн
в 75 аптеках
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Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 20 мкг флакон 1 мл для дорослих №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від
2751,32
грн
в 52 аптеках
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Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 10 мкг флакон 0.5 мл для дітей №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 10 мкг флакон 0.5 мл для дітей №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Дозування
10 мкг
10 мкг/доза
20 мкг
Пакування
фл. 0.5 мл
фл. 1 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
25
Виробник
GlaxoSmithKline
ГлаксоСмітКляйн
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