Київ
Вакцини проти вірусних гепатитів
J07B C01

Очищений антиген вірусу гепатиту В

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B CВакцини проти вірусних гепатитів
J07B C01Очищений антиген вірусу гепатиту В
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Енджерикс™-В
Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 10 мкг флакон 0.5 мл для дітей №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 2768,80 грн
в 75 аптеках
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Енджерикс™-В
Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 20 мкг флакон 1 мл для дорослих №10
ГлаксоСмітКляйн Експорт
від 2751,32 грн
в 52 аптеках
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Енджерикс™-В
Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 10 мкг флакон 0.5 мл для дітей №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Енджерикс™-В
Енджерикс™-В
Суспензія для ін'єкцій 10 мкг флакон 0.5 мл для дітей №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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