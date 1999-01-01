Київ
Протиенцефалітні вакцини
J07B A01

Інактивована вірусна вакцина проти кліщового енцефаліту

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B AПротиенцефалітні вакцини
J07B A01Інактивована вірусна вакцина проти кліщового енцефаліту
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Тіковак вакцина для профілактики кліщового енцефаліта культуральна інактивована очищена сорбована
Тіковак вакцина для профілактики кліщового енцефаліта культуральна інактивована очищена сорбована
Суспензія для ін'єкцій 2,4 мкг/0,5 мл шприц 1 доза для дорослих №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Тіковак Джуніор вакцина для профілактики кліщового енцефаліту культуральна інактивована очищена сорбована
Тіковак Джуніор вакцина для профілактики кліщового енцефаліту культуральна інактивована очищена сорбована
Суспензія для ін'єкцій 1,2 мкг/0,25 мл шприц 1 доза для дітей №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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