Київ
Протиправцеві вакцини
J07A M51

Правцевий анатоксин в комбінації з дифтерійним анатоксином

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07AБАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ
J07A MПротиправцеві вакцини
J07A M51Правцевий анатоксин в комбінації з дифтерійним анатоксином
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АДП-Біолік
АДП-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
Адп-М-Біолік
Адп-М-Біолік
Суспензія для ін'єкцій 2 дози ампула 1 мл №10
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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